"То, как Мудрик раскрывается в составе Шахтера в этом сезоне – на мой взгляд, это футболист сборной Украины. Де Дзерби принял философию руководства клуба с точки зрения развития молодых футболистов.

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То, что делает Мудрик – это огромная заслуга Де Дзерби. Он его раскрывает. Это доверие тренера, работа тренера с футболистом. И вот мы видим эту красоту", – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. К слову, в крайнем матче со Львовом Михаил отличился тремя ассистами и заработал пенальти.

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