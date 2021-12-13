"Вторая игра с финнами (2:1), можно сказать, была решающей. Вы сами понимаете, если бы я там проиграл – все. На кону стояли три очка, и мы их взяли.

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В первом матче с Боснией (1:1) никаких проклятий не было. Я даже с Пятовым разговаривал: "Ты капитан команды, что случилось? Я тебе кричал, никто никого не слышит, будто все в ступор попали". Затем этот гол. Дай парню 100 раз так ударить, и он не забьет. В Сенице (2:0) требовалась только победа, это все знали. Никого настраивать не нужно было, там просто было достаточно не навредить. Я был уверен, что мы их обыграем. Внутри что-то сидело, и я был уверен", – резюмировал Петраков в интервью Великому футболу.

Напомним, Украина завершила отбор второй и гарантировала себе место в плей-офф. Полуфинальный поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия и определит обладателя путевки на Мундиаль в Катаре.

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