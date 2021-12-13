"Друга гра з фінами (2:1), можна сказати, була вирішальна. Ви самі розумієте, якби я там програв – усе. На кону стояли три очки, і ми їх взяли.

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У першому матчі з Боснією (1:1) ніяких проклять не було. Я навіть з Пятовим розмовляв: "Ти капітан команди, що сталось? Я тобі кричав, ніхто нікого не чує, наче всі в ступор потрапили". Потім цей гол. Дай хлопцю 100 разів так вдарити, і він не заб'є. У Сеніці (2:0) була потрібна тільки перемога, це всі знали. Нікого налаштовувати не потрібно було, там просто було досить не нашкодити. Я був упевнений, що ми їх обіграємо. Всередині щось сиділо, і я був упевнений", – резюмував Петраков в інтерв'ю Великому футболу.

Нагадаємо, Україна завершила відбір другою і гарантувала собі місце у плей-офф. Півфінальний поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія і визначить володаря путівки на Мундіаль в Катарі.

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