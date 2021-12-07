Главный тренер сборной Украины Александр Петраков остался недоволен, как отреагировали на его реакцию на то, что Шотландия стала соперником "сине-желтых" в плей-офф отбора в ЧМ-2022.

"Радость была естественная, я не должен быть искуственным человеком. Мне молодые ребята рассказывают, как я должен себя вести. Вот это мне неприятно. Мы были несеяны, набрали мало очков, там были сильные соперники среди сеяных. У меня записано 12 игр Шотландии, три из них я уже посмотрел, проанализировал. Очень хорошая команда с отличным тренером. Тактически грамотна.

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Нужно ли больше времени для подготовки сборной Украины к матчам с Шотландией? Что есть, то есть. Это у меня первый опыт, никогда раньше с таким не сталкивался. Переносить игры нет смысла. Если я перенесу игры Динамо и Шахтера, то будут готовиться 14 человек? А 8 легионеров, у них продолжаются чемпионаты? Не вижу в этом смысла. Я просто сместил два дня, чтобы собраться, перелететь в Шотландию и ждать легионеров", – отметил Петраков в интервью Профутбол Digital.

Напомним, после выхода сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022, Александр Васильевич стал главным тренером на полноценной основе, подписав контракт до завершения Мундиаля в Катаре. Для выхода на ЧМ-2022 необходимо одолеть Шотландию, после чего пройти победителя пары Уэльс – Австрия.

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