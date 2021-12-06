"Петраков – прежде всего очень хороший, добрый мужик. Работать с ним – настоящее удовольствие. Он что говорит – так оно и есть. Я с ним работал в юношеской сборной, сейчас в национальной. Рад за него, что выпал шанс тренировать национальную сборную. Рад что он обратил на меня внимание, чтобы я приехал в сборную.

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Что касается впечатлений от его пресс-конференций... Я тоже так могу общаться с журналистами, если захочу – могу сказать 18 или 20 слов. Это уже каждый человек решает. Посмотрели, прошло уже, следующий матч – он дал результат. Уже потом всем журналистам нормально рассказал и много слов было. Это жизнь. Думаю, это нужно принять с улыбкой.

Сильно ли он изменился с тех пор, как тренировал юношеские команды? Если честно, нет. Помню, всегда к нему можно подойти поговорить. Он открытый человек, таким и остался", – сказал Коваленко в комментарии программе "Трендец".

Напомним, Александр Петраков возглавил сборную Украины летом 2021 года после ухода Андрея Шевченко с должности. "Сине-желтые" под его руководством завоевали право на выход в стыковые матчи квалификации ЧМ-2022.

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