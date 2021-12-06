"Петраков – насамперед дуже хороший, добрий мужик. Працювати з ним – справжнє задоволення. Він що каже – так воно і є. Я з ним працював у юнацькій збірній, зараз у національній. Радий за нього, що випав шанс тренувати національну збірну. Радий, що він звернув на мене увагу, щоб я приїхав до збірної.

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Щодо вражень від його прес-конференцій... Я теж так можу спілкуватися з журналістами, якщо захочу – можу 18 чи 20 слів сказати. Це вже кожна людина вирішує. Подивилися, пройшло вже, наступний матч – він дав результат. Вже потім усім журналістам нормально розповів, і багато слів було. Це життя. Думаю, це потрібно прийняти із посмішкою.

Чи сильно він змінився з того часу, як тренував юнацькі команди? Якщо чесно, ні. Пригадую, завжди до нього можна підійти поговорити. Він відкрита людина, таким і залишився", – сказав Коваленко у коментарі програмі "Трендець".

Нагадаємо, Олександр Петраков очолив збірну України влітку 2021 року після відходу Андрія Шевченка з посади. "Синьо-жовті" під його керівництвом вибороли право на вихід у стикові матчі кваліфікації ЧС-2022.

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