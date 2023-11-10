Тренер сборной Армении Александр Петраков определился с заявкой на матчи против Уэльса и Хорватии.

Украинский специалист Александр Петраков, возглавляющий ныне национальную команду Армении, определился с составом своей команды на предстоящие матчи отбора к Евро-2024. Об этом пишет Федерация футбола Армении.

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Петраков вызвал в сборную 25 исполнителей. Интересно, что пять игроков из текущего списка играют за российские клубы: Наир Тихнизян (Локомотив), Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян (Краснодар), Эдгар Севикян (Нижний Новгород), Угочукву Иву (Рубин).

18 ноября Армения сыграет дома против Уэльса, 21 ноября – на выезде с Хорватией. В своей отборочной группе подопечные Петракова расположились на 4 позиции, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 6 матчей.

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