Тренер збірної Вірменії Олександр Петраков визначився з заявкою на матчі проти Уельсу і Хорватії.

Український фахівець Олександр Петраков, який нині очолює національну команду Вірменії, визначився зі складом своєї команди на майбутні матчі відбору до Євро-2024. Про це пише Федерація футболу Вірменії.

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Петраков викликав до збірної 25 виконавців. Цікаво, що п'ять гравців з поточного списку грають за російські клуби: Наір Тихнізян (Локомотив), Едуард Сперцян та Георгій Арутюнян (Краснодар), Едгар Севікян (Нижній Новгород), Угочукву Іву (Рубін).

18 листопада Вірменія зіграє вдома проти Уельсу, 21 листопада – на виїзді з Хорватією. У своїй відбірковій групі підопічні Петракова йдуть на 4 позиції, маючи в своєму активі 7 залікових пунктів після 6 матчів.

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