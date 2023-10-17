Сборная Северной Македонии победила Армению в контрольном матче. Неудачная серия Александра Петракова и его команды продолжилась.

Товарищеский матч 17 октября 2023

Северная Македония – Армения – 3:1

Голы: Трайковски, 43, Ристовски, 59, Дачи, 88 – Сперцян, 90+4

В субботу Северная Македония проиграла Украине и практически лишилась шансов квалифицироваться на Евро-2024. Соперник "сине-желтых" сыграл домашний контрольный матч против Армении.

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Счет удалось открыть только на 43-й минуте. Эльмас отдал на Трайковски, точно пробившего в угол ворот. После перерыва македонцы забили еще дважды. Сначала Ристовски удачно сыграл на добивании после попадания Эльмаса в штангу. В конце игры отличился и дебютант. Эрдон Дачи – одноклубник Сергея Сидорчука в Вестерло – довел счет до 3:0. Армения забила только гол престижа усилиями Сперцяна, удачно исполнившего штрафной. 3:1 – победа Северной Македонии.

Таким образом, безвыигрышная серия подопечных Петракова насчитывает уже 4 матча, из них последние три игры армяне проиграли. В отборе на Евро-2024 команда экс-тренера сборной Украины занимает 4 позицию группы D и практически лишилась шансов на второе место.