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Петраков: Предупреждал Супрягу, что Динамо – не его команда

08:27 23 Читати українською
Петраков: Предупреждал Супрягу, что Динамо – не его команда
Цитаишвили, Супряга и Конопля / FIFA

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился мнением об игроках сборной U-20, которая стала чемпионом мира.

"Я за них переживаю, но от меня ничего не зависит. Все зависит от них. Они находятся в клубах. Если они там хорошо выглядят, я думаю, что ни один тренер не позволит их поставить. Значит те, кого не ставят, ведут себя неправильно. Откровенно говоря, им необходимо доверие.

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К каждому футболисту нужен индивидуальный подход. Их надо знать. Для того, чтобы кого-то узнать, надо с ними прожить вместе, проработать. Я с ними сколько лет прожил. У меня и моменты были тяжелые с Супрягой. Я ему пихал прилично, он чуть не плакал. Но мы нашли с ним точки соприкосновения. Он никогда не обижался, все всегда было прозрачно. Я никогда не говорил за спиной. Кто был виноват, я все говорил в глаза.

Он своеобразный человек. Поэтому к Супряге нужен чистый, индивидуальный подход. Я ему сразу говорил, что Динамо не его команда. Но это его выбор, он послушал. Правда, он там ничего сам не решал", – поделился Петраков в эфире передачи Профутбол.

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