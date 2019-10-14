Петраков: Попереджав Супрягу, що Динамо – не його команда

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков поділився думкою про гравців збірної U-20, яка стала чемпіоном світу.

"Я за них переживаю, але від мене нічого не залежить. Все залежить від них. Вони перебувають в клубах. Якщо вони там добре виглядають, я думаю, що жоден тренер не дозволить їх не поставити. Значить ті, кого не ставлять, поводяться неправильно. Відверто кажучи, їм необхідна довіра.

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До кожного футболіста потрібен індивідуальний підхід. Їх треба знати. Для того, щоб когось дізнатися, треба з ними прожити разом, попрацювати. Я з ними скільки років прожив. У мене і моменти були важкі з Супрягою. Я йому напихав пристойно, він мало не плакав. Але ми знайшли з ним точки дотику. Він ніколи не ображався, все завжди було прозоро. Я ніколи не говорив за спиною. Хто був винен, я все говорив в очі.

Він своєрідний хлопець. Тому до Супряги потрібен чистий, індивідуальний підхід. Я йому відразу говорив, що Динамо не його команда. Але це його вибір, він послухав. Правда, він там нічого сам не вирішував", – поділився Петраков в ефірі передачі Профутбол.

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