toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Петраков: Попереджав Супрягу, що Динамо – не його команда

08:24 1064 Читать на русском
Петраков: Попереджав Супрягу, що Динамо – не його команда
Цітаїшвілі, Супряга та Конопля / FIFA

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков поділився думкою про гравців збірної U-20, яка стала чемпіоном світу.

"Я за них переживаю, але від мене нічого не залежить. Все залежить від них. Вони перебувають в клубах. Якщо вони там добре виглядають, я думаю, що жоден тренер не дозволить їх не поставити. Значить ті, кого не ставлять, поводяться неправильно. Відверто кажучи, їм необхідна довіра.

Хацкевич розповів, чому Супряга не заграв у Динамо

До кожного футболіста потрібен індивідуальний підхід. Їх треба знати. Для того, щоб когось дізнатися, треба з ними прожити разом, попрацювати. Я з ними скільки років прожив. У мене і моменти були важкі з Супрягою. Я йому напихав пристойно, він мало не плакав. Але ми знайшли з ним точки дотику. Він ніколи не ображався, все завжди було прозоро. Я ніколи не говорив за спиною. Хто був винен, я все говорив в очі.

Він своєрідний хлопець. Тому до Супряги потрібен чистий, індивідуальний підхід. Я йому відразу говорив, що Динамо не його команда. Але це його вибір, він послухав. Правда, він там нічого сам не вирішував", – поділився Петраков в ефірі передачі Профутбол.

СК Дніпро-1: очікування були далекими від реальності, або Чому команда Михайленка не стала "третьою силою"

blog_ava
Чех феєрично дебютував у хокеї – легендарний воротар відбив вирішальний буліт і здобув звання найкращого гравця матчу
07:30
616
Теги
Олександр Петраков Олександр Петраков Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
53
хв
Литва
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук