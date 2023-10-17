Збірна Північної Македонії перемогла Вірменію в контрольному матчі. Невдала серія Олександра Петракова і його команди продовжилася.

Товариський матч 17 жовтня 2023

Північна Македонія – Вірменія – 3:1

Голи: Трайковскі, 43, Рістовскі, 59, Дачі, 88 – Сперцян, 90+4

У суботу Північна Македонія програла Україні та практично позбулася шансів кваліфікуватися на Євро-2024. Суперник "синьо-жовтих" зіграв домашній контрольний матч проти Вірменії.

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Рахунок вдалося відкрити тільки на 43-й хвилині. Ельмас віддав на Трайковскі, який влучно пробив у кут воріт. По перерві македонці забили ще двічі. Спершу Рістовскі вдало зіграв на добиванні після влучання Ельмаса у стійку. Наприкінці гри відзначився і дебютант. Ердон Дачі – одноклубник Сергія Сидорчука у Вестерло – довів рахунок до 3:0. Вірменія забила тільки гол престижу зусиллями Сперцяна, який вдало виконав штрафний. 3:1 – перемога Північної Македонії.

Таким чином, безвиграшна серія підопічних Петракова налічує вже 4 матчі, з них останні три гри вірмени програли. У відборі на Євро-2024 команда екс-тренера збірної України посідає 4 позицію групи D і практично втратила шанси на друге місце.