"Считаю, что Мампасси готов сыграть в Шахтере, но не сейчас. Я очень его уважаю, и не только как футболиста, но и как человека. Марк звонил мне, когда собирался переходить в аренду в Мариуполь, спрашивал моё мнение по этому поводу. Тогда я ему сказал, что, если тебя лично приглашает главный тренер, то нечего сидеть в дубле Шахтера, нужно играть, цепляться за свой шанс.

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Не знаю, как сложится ситуация в межсезонье, учитывая тренерские перестановки в Шахтере, но, по крайней мере, еще как минимум сезон ему нужно поиграть в Мариуполе, набраться опыта. Хотя, учитывая отношение этого футболиста к делу, уверен, что парня ждет хорошее будущее в футболе, таких трудяг еще нужно поискать.

По игровым качествам я бы отметил его дистанционную скорость, хороший выбор позиции, он неплохо играет головой, у него уже начинает выходить первый пас, поэтому на мой субъективный взгляд, "горнякам" еще нужно немного потерпеть, чтобы иметь в своем составе качественного центрального защитника", – цитирует Петракова Команда 1.

Напомним, что Марк Рене Мампасси – воспитанник академии Шахтера, но за первую команду еще не сыграл ни одного официального матча. Зимой 18-летний украинец на правах аренды присоединился к Мариуполю, в составе которого провел 6 матчей в рамках УПЛ.

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