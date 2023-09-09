Пресс-конференции Александра Петракова редко проходят без казусов и всегда становятся вирусными. В этот раз повеселил представитель СМИ, который по-своему оценил игру Армении со сверхпринципиальным соперником.

Накануне сборная Армении в отборе на Евро-2024 разошлась миром с Турцией (1:1). Подопечные Александра Петракова забили сразу после перерыва, однако не сумели выстоять, пропустив на 88-й минуте.

Упущенная победа Петракова в видеообзоре матча Турция – Армения

На послематчевой пресс-конференции один из журналистов поздравил украинского тренера с победой. Петраков с сарказмом воспринял такую "похвалу", переспросив: "С победой?". Представитель СМИ решил не умалять заслуг сборной Армении и попытался оправдать свою оговорку. Выглядело довольно забавно.

Напомним, Армения после 4-х матчей набрала 7 очков и в турнирной таблице группы D идет третьей. Турция с 10 пунктами (5 игр) лидирует, Хорватия с 7-ю баллами (3 поединка) идет второй.

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