В пятницу в рамках группы D отбора Евро-2024 состоялось 2 матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Отбор Евро-2024, группа D, 5 тур

Хорватия – Латвия – 5:0

Голы: Петкович, 3, 44, Иванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78

Турция – Армения – 1:1

Голы: Б. Йылдырым, 88 – Дашян, 49

Хорватия не оставила мокрого места от безнадежной Латвии, которая с нулем очков идет на дне таблицы. Главным героем разгрома стал Бруно Петкович – дубль+ассист.

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Армения встречалась с Турцией, и тут очевидно отслеживался политический подтекст. Под страшный грохот трибун команды не смогли забить хотя бы один гол до перерыва. Впрочем, уже на 49-й минуте подопечные Петракова вышли вперед. Прострел Тикнизяна удивительным образом избежал ноги турок и достиг Дашяна, пробившего под голкипером.

Армяне не смогли удержать преимущество. Под занавес встречи Давиршоглу вывалился на свидание с Чинчаревичем – кипер гостей парировал удар, но накрыть добивание Йылдырима уже было некому.

Ничья позволила туркам сохранить лучшую статистику очных встреч и 3 очка преимущества над армянами, хотя те сыграли на один матч меньше. Теневым лидером группы D выступают хорваты – 7 пунктов после 3 сыгранных туров.

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