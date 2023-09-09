Прес-конференції Олександра Петракова рідко проходять без казусів і завжди стають вірусними. Цього разу повеселив представник ЗМІ, який по-своєму оцінив гру Вірменії з надпринциповим суперником.

Напередодні збірна Вірменії у відборі на Євро-2024 розійшлась миром з Туреччиною (1:1). Підопічні Олександра Петракова забили одразу по перерві, однак не зуміли вистояти, пропустивши на 88-й хвилині.

Втрачена перемога Петракова у відеоогляді матчу Туреччина – Вірменія

На післяматчевій прес-конференції один із журналістів привітав українського тренера з перемогою. Петраков з сарказмом сприйняв таку "похвалу", перепитавши: "З перемогою?". Представник ЗМІ вирішив не применшувати заслуг збірної Вірменії і спробував виправдати свою обмовку. Виглядало доволі кумедно.

Нагадаємо, Вірменія після 4-х матчів набрала 7 очок і у турнірній таблиці групи D йде третьою. Туреччина з 10 пунктами (5 ігор) лідирує, Хорватія з 7-ма балами (3 поєдинки) йде другою.

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