В поединке 5-го тура отбора на Евро-2024 Турция на последних минутах спаслась от поражения (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Турки могли выходить вперед уже в начале встречи, но Барис, выйдя один на один с Чанчаревичем, не сумел переиграть последнего. В середине тайма он повторил комбинацию, однако на этот раз решил перебросить мяч через голкипера – слишком высоко. Актюркоглу стрелял издали под перекладину – Чанчаревич рукой вынес на угловой. Армяне огрызнулись мощным ударом из пределов штрафной и Гюнок в падении едва дотянулся до сферы.

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Сразу после перерыва Дашян вывел гостей вперед, воспользовавшись ошибками защитников. Впоследствии они едва не удвоили, но мяч прошел впритык со стойкой. Попытки турок отыграться трансформировались в гол лишь на 88-й минуте: Давиршоглу вышел один на один с Чанчаревичем – кипер армян парировал удар, но добивание от Йылдырыма никто не заблокировал.