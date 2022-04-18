"Сбор начнется на два дня позже. Я отменил ранее запланированный на 2 мая спарринг. Тренерский штаб сборной, ее персонал и первые игроки прибудут на базу национальной ассоциации Словении вечером 1-го числа, а уже 2-го присоединятся "горняки", и мы приступим к тренировочному процессу.

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Относительно графика поединков сборной... Ранее мы предоставили УЕФА критерии поиска спарринг-партнеров, с которыми хотели бы встретиться в контексте подготовки к нашим матчам. На данный момент менеджеры сборной совместно со специалистами соответствующего департамента УЕФА находятся на завершающей стадии поиска и переговоров, поэтому мы рассчитываем узнать имена оппонентов в контрольных играх уже в скором времени. Мы очень благодарны УЕФА за эту помощь.

Первый матч проведем 6 мая, далее встречи состоятся 10-го и 14-го числа, после чего будут два выходных. 17 мая к нам начнут присоединяться легионеры, и мы сыграем еще два спарринга – 22-го и 26-го. В заключительном контрольном поединке перед игрой с Шотландией рассчитываю, что сыграют все кандидаты, кроме Александра Зинченко, которому искренне желаю принять участие в финале Лиги чемпионов 28 мая. Уже после этого Саша присоединится к нам", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок с шотландцами в рамках полуфинала плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022 состоится 1 июня.

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