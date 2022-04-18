"Збір розпочнеться на два дні пізніше. Я скасував раніше запланований на 2 травня спаринг. Тренерський штаб збірної, її персонал та перші гравці прибудуть на базу національної асоціації Словенії ввечері 1-го числа, а вже 2-го приєднаються "гірники", і ми розпочнемо тренувальний процес.

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Щодо графіку поєдинків збірної... Раніше ми надали УЄФА критерії пошуку спаринг-партнерів, з якими хотіли б зустрітися в контексті підготовки до наших матчів. На даний момент менеджери збірної спільно з фахівцями відповідного департаменту УЄФА перебувають на завершальній стадії пошуку й переговорів, тож ми розраховуємо дізнатися імена опонентів у контрольних іграх уже незабаром. Ми дуже вдячні УЄФА за цю допомогу.

Перший матч проведемо 6 травня, далі зустрічі відбудуться 10-го й 14-го числа, після чого буде два вихідні. 17 травня до нас почнуть приєднуватися легіонери, і ми зіграємо ще два спаринги – 22-го й 26-го. У заключному контрольному поєдинку перед грою з Шотландією розраховую, що зіграють усі кандидати, окрім Олександра Зінченка, якому щиро бажаю взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів 28 травня. Уже після цього Сашко приєднається до нас", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями в рамках півфіналу плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 1 червня.

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