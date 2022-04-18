"Скажу откровенно, я шокирован. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам.

В сборной Украины нашли замену игрокам Динамо – Петраков сформировал резервный список

К каким официальным поединкам готовится Динамо и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанную в вызове дату? В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ предупредил все наши клубы, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, 11 апреля. Не помню, чтобы Динамо в это время объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам.

Из Динамо мне никто не звонил и ничего не предлагал. Какие-либо коррективы можно было бы внести, я могу понять клубные планы. Вот, например, ко мне обратился Дарио Срна из донецкого Шахтера, попросив дать возможность сборникам сыграть в товарищеском матче дончан с Хайдуком 1 мая, после чего футболисты переедут в лагерь национальной команды. Один-два дня решающую роль не играют – и я пошел навстречу.

Я уже фактически составил дополнительный резерв, чтобы доукомплектовать сборную. Жду четкой позиции Динамо, чтобы понимать – обнародовать новый список игроков сборной Украины или нет", – сказал Петраков в комментарии официальному сайту УАФ.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?