"К сожалению, контрольной игры не будет. Не удалось найти оппонента, который бы подошел нам для подготовки и был готов сыграть в нужные нам даты – 22-23 или 26 мая. Прежде всего, хочу отметить, что УАФ совместно с УЕФА провели, без преувеличения, титаническую работу по спаррингам. Во время, когда завершаются клубные чемпионаты, а сборные еще не собрались, найти спарринг-партнера, который подошел бы для отработки необходимой тактической схемы на игру с шотландцами, крайне сложно.

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Знаю, что УЕФА обращался с предложением по поводу поединка к большинству известных клубов Европы, но они отказались в силу своих обстоятельств. Уже фактически договорились о товарищеском матче 26 мая с ДР Конго, однако африканцы отказались в последний момент по только им известным причинам.

Была возможность сыграть с двумя клубами Сегунды, но я считаю, что спарринг с этими командами, при всем уважении к ним, не дал бы нам пользы, да и ехать теперь в жаркую Испанию, когда играть нужно на туманном Альбионе, плюс переезд туда-сюда – это все изнуряет… Было предложение от сборной Литвы сыграть матч у них, однако на искусственном поле, что нам могло помешать.

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Мальта готова была сыграть, но 27-28 мая, а это слишком поздно для нас, учитывая восстановление перед поединком в Шотландии. Возник еще вариант с Венесуэлой, но я уже к тому времени принял решение, что лучше будет провести двустороннюю игру, в которой почти все наши исполнители получат по 90 минут погрузки, чего невозможно достичь в любом контрольном матче. То есть варианты были, но по тем или иным причинам они нам не подошли. Это мое решение как главного тренера.

Внутренний спарринг? Да, сейчас это более целесообразно. Разделим сборную на два состава, сыграем в тренировочном центре Футбольного союза Словении, где мы готовимся более трех недель, на уже хорошо знакомом нам поле, без лишних переездов и изменения климата. В нынешней ситуации это единственный приемлемый вариант", – поделился Петраков в комментарии официальному сайту УАФ.

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