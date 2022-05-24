Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров удивлен информацией о том, что может заменить в главной команде страны Александра Петракова в случае отставки.

"Впервые об этом слышу, никто ко мне с таким предложением не обращался. Да и не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку, какие сейчас для этого основания.

Ребров и Скрипник претендуют на тренерское кресло сборной Украины в случае отставки Петракова

Что касается меня, то я сейчас там, где и был. Мой контракт с Аль-Айном подходит к завершению, о новом никакого детального разговора с руководством пока не было. В ближайшее время все прояснится", – цитирует Реброва FootBoom . Кроме Сергея, на тренерское кресло сборной якобы претендует наставник Зари Виктор Скрипник.

Напомним, бывший игрок и тренер Динамо за первый год работы в ОАЭ завоевал с "Боссом" чемпионский титул и Кубок. Его соглашение завершается 30 июня.

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