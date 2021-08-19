"После раздумий я согласился, потому буду помогать Александру Васильевичу в штабе сборной. На самом деле у меня были сомнения: справимся или не справимся. Я говорю непосредственно свою работу. Это серьезное испытание.

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Ведутся разговоры, чтобы совмещать работу в сборной с работой в Черноморце. Все так неожиданно случилось, что никто даже не думал об этом. Предварительное согласие я дал. Как оно будет – посмотрим.

Сразу пообщался с Юрием Морозом и заместителем генерального директора Динамо Сергеем Мохником. Позвонил Петраков, мы пообщались. А дальше только поддержка – звонки с поддержкой. Мы работали с юношеской командой, однако здесь другая специфика. Совсем другой уровень, все это понимают. Здесь не только чемпионы мира U-20. Также и ребята 1995 года рождения. Мы с ними тоже раньше работали.

Опасения относительно турнирного положения в отборе на ЧМ-2022? Сложно будет во всех планах: как команда примет, ведь это не молодежка, услышат нас или нет, будет ли взаимопонимание. Здесь времени совсем нет – сразу игры. Просто отсутствует время на то, чтобы мы привыкали друг к другу. В конце концов, увидим, как оно будет. Все решится в ближайшее время", – цитирует Андрея Анненкова FanDay.

Напомним, Александру Петракову дали пять дней, чтобы сформировать тренерский штаб. 64-летний специалист заявлял, что, кроме Анненкова, еще хотел бы в сборной Украины работать с Вячеславом Кернозенко, Вячеславом Руженцевым, Иваном Баштовым и Александром Шовковским.

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