"Александра Васильевича поздравляю. Можно говорить о зигзаге удачи. Так, как сложилась для него, это какой-то триллер.

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С другой стороны, я думаю, тренер заслужил быть старшим тренером первой национальной команды, потому что это нормальный эволюционный путь. На всякий случай хочу напомнить, что Васильевич дважды был на чемпионатах мира. Второй раз он его выиграл.

Все знания, которые нужно применить, у него есть. Он качественный специалист, обладающий характером, который не всем нравится. Но для того, чтобы добиваться высот, такой человек нужен.

Главная проблема – создать команду. Есть хороший набор футболистов, есть хороший тренер со своими взглядами на футбол. Я хочу пожелать ему удачи", – сказал Головко в программе УПЛ Online.

Напомним, после ухода из сборной Андрея Шевченко в начале августа длительное время основным кандидатом на замену считался Сергей Ребров, которому, однако, не удалось договориться о расторжении контракта с Аль-Айном. Как следствие, исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который будет готовить команду к матчам квалификации на ЧМ-2022.

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