"Після роздумів я погодився, тому буду допомагати Олександру Васильовичу в штабі збірної. Насправді у мене були сумніви: впораємося чи не впораємося. Маю на увазі безпосередньо свою роботу. Це серйозне випробування.

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Ведуться розмови, щоб поєднувати роботу у збірній з роботою в Чорноморці. Все так несподівано сталося, що ніхто навіть не думав про це. Попередню згоду я дав. Як воно буде – подивимося.

Відразу поспілкувався з Юрієм Морозом і заступником генерального директора Динамо Сергієм Мохником. Подзвонив Петраков, ми поспілкувалися. А далі тільки підтримка – дзвінки з підтримкою. Ми працювали з юнацькою командою, однак тут інша специфіка. Зовсім інший рівень, всі це розуміють. Тут не лише чемпіони світу U-20. Також і хлопці 1995 року народження. Ми з ними теж раніше працювали.

Побоювання щодо турнірного становища у відборі на ЧС-2022? Складно буде у всіх планах: як команда прийме, адже це не молодіжка, почують нас чи ні, чи буде взаєморозуміння. Тут часу зовсім немає – відразу ігри. Просто відсутній час на те, щоб ми звикали один до одного. Зрештою, побачимо, як воно буде. Все вирішиться найближчим часом", – цитує Андрія Анненкова FanDay.

Нагадаємо, Олександру Петракову дали п'ять днів, щоб сформувати тренерський штаб. 64-річний фахівець заявляв, що, окрім Анненкова, ще хотів би у збірній України працювати з В'ячеславом Кернозенком, В'ячеславом Руженцевим, Іваном Баштовим й Олександром Шовковським.

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