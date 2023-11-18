Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков не со всеми нашел общий язык в Армении.

На пресс-конференции перед матчем с Уэльсом Петракова спросили, почему он не вызывает в сборную Хорена Байрамяна. Александр Васильевич резко ответил:

"Я вызвал его. Он приехал на первый сбор, сказал, что испытывает дискомфорт и не может играть, после чего покинул команду. А через три дня он отыграл 90 минут за Ростов.

Затем он приехал на второй сбор и снова якобы получил повреждение. Мы запланировали на утро МРТ, но он сказал, что даже не хочет делать обследование. Захотел уехать из сборной и заказал билет на первый рейс в Ростов. Я пожелал ему удачи", – сказал Петраков.

Петраков снова вызвал ряд игроков из России на матче отбора на Евро-2024

Байрамян обвинил украинского тренера во лжи и попытался объяснить ситуацию. Однако болельщики сборной Армении дают контекст с лицемерием Хорена.

Football Kentron в Twitter (X) пишет: "Байрамян годами отвергал приглашения из сборной Армении, ожидая вызова в сборную России. Лишь в 28 лет он согласился на запасной вариант с Арменией".

Армения занимает четвертое место в группе с Турцией, Уэльсом, Хорватией и Латвией, сохраняя шансы на Евро-2024.