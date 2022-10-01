"Я считаю, что если Петракова уволят с должности главного тренера сборной Украины, то это не будет концом его карьеры. По моей информации, даже если Петраков не будет главным тренером сборной с января 2023 года, то он с большой вероятностью получит работу в юношеских командах.

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Петраков – это человек, не проявивший себя на клубном уровне, он не очень заточен под такой режим работы. Александр Васильевич – тренер сборных. Если мы немного погрузимся в историю его работы в УАФ, то я скажу, что много раз он был близок к увольнению.

Он был близок к уходу не из-за результатов – наоборот, результаты помогали ему остаться в должности. Я знаю почти наверняка, что если бы Петраков проиграл в полуфинале молодежного ЧМ-2019 Италии (что было бы понятно) или, не дай Бог, в финале уступил корейцам, возможно, его карьера на серьезном уровне завершилась бы уже тогда. Петраков – это человек, который всегда понимал, что только результат должен помочь ему остаться в своей должности и двигаться вперед. Это человек, просто привыкший, находясь на краю, на грани своих возможностей, выгрызать, выжимать результат во всех форс-мажорных обстоятельствах.

Если бы сборная Украины не проиграла Уэльсу в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 или Шотландии в Лиге наций, сейчас мы бы не поднимали вопрос об отставке Петракова. Но случилось так, что впервые в своей карьере Александр Васильевич проиграл два важнейших матча почти подряд. Мне кажется, что это знак судьбы, указывающий нашей ассоциации, что нужно двигаться в каком-то другом направлении, ведь это касается перспектив всего института сборных", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Петраков возглавил "сине-желтых" прошлым летом, но не сумел вывести сборную на ЧМ-2022 и вернуться в элиту Лиги наций. Его договор рассчитан до конца текущего года.

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