"Я вважаю, що якщо Петракова звільнять з посади головного тренера збірної України, то це не буде кінцем його кар'єри. За моєю інформацією, навіть якщо Петраков не буде головним тренером збірної з січня 2023 року, то він з великою ймовірністю отримає роботу в юнацьких командах.

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Петраков – це людина, яка не проявила себе на клубному рівні, вона не дуже заточена під такий режим роботи. Олександр Васильович – тренер збірних. Якщо ми трохи зануримось в історію його роботи в УАФ, то я скажу, що багато разів він був близький до звільнення.

Він був близький до відходу не через результати – навпаки, результати допомагали йому залишитися на посаді. Я знаю майже напевне, що якби Петраков програв у півфіналі молодіжного ЧС-2019 Італії (що було б зрозуміло) чи, не дай Боже, в фіналі поступився корейцям, то, можливо, його кар'єра на серйозному рівні завершилася б уже тоді. Петраков – це людина, яка завжди розуміла, що лише результат має допомогти йому залишитися на своїй посаді та рухатися вперед. Це людина, яка просто звикла, перебуваючи на краю, на межі своїх можливостей, вигризати, вичавлювати результат в усіх форс-мажорних обставинах.

Якби збірна України не програла Уельсу в плей-оф кваліфікації до ЧС-2022 чи Шотландії в Лізі націй, зараз ми б не піднімали питання щодо відставки Петракова. Але сталося так, що вперше в своїй кар'єрі Олександр Васильович програв два найважливіші матчі майже поспіль. Мені здається, що це знак долі, який вказує нашій асоціації, що треба рухатися в якомусь іншому напрямку, адже це стосується перспектив всього інституту збірних", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Петраков очолив "синьо-жовтих" минулого літа, але не зумів вивести збірну на ЧС-2022 та повернутись в еліту Ліги націй. Його контракт розрахований до кінця поточного року.

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