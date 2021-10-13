"Петраков для меня главный тренер": Павелко не уточнил, когда наставник сборной Украины избавится от статуса и.о.
Президент УАФ Андрей Павелко призывает не принимать во внимание, как официально называется должность Александра Петракова.
"Он ответил на этот вопрос – это может быть 3, 5 и 55 игр во главе сборной. Для меня у него нет никакой приставки, для меня Петраков главный тренер сборной Украины. Посмотрим – шаг за шагом.
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Для меня как его друга и коллеги он главный тренер, но сейчас есть юридические вопросы. Впоследствии мы поставим точки. Еще раз повторяю – он для меня главный тренер. И.о. либо не и.о. – это покажет время", – сказал Павелко в эфире Профутбол Digital.
Напомним, Александр Петраков возглавил сборную Украины после того, как у тренерского штаба Андрея Шевченко завершились контракты. Правда, чемпион мира со сборной U-20 получил должность только исполняющего обязанности главного тренера.
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