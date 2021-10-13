"Он ответил на этот вопрос – это может быть 3, 5 и 55 игр во главе сборной. Для меня у него нет никакой приставки, для меня Петраков главный тренер сборной Украины. Посмотрим – шаг за шагом.

Павелко – об отсутствии Малиновского в сборной Украины: Все решает только тренерский штаб

Для меня как его друга и коллеги он главный тренер, но сейчас есть юридические вопросы. Впоследствии мы поставим точки. Еще раз повторяю – он для меня главный тренер. И.о. либо не и.о. – это покажет время", – сказал Павелко в эфире Профутбол Digital.

Напомним, Александр Петраков возглавил сборную Украины после того, как у тренерского штаба Андрея Шевченко завершились контракты. Правда, чемпион мира со сборной U-20 получил должность только исполняющего обязанности главного тренера.

Нічия із Боснією – на сумлінні Петракова: у чому полягають фундаментальні та хронічні помилки тренера?