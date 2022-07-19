"Да, я понимал, что могут быть вопросы с национальной сборной. Поэтому я позвонил главному тренеру. Если бы он сказал, что не будет вызывать меня – я, конечно, изменил бы решение.

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Национальная сборная для меня – приоритет номер один. Тем более сейчас. Главный тренер сказал, что все будет хорошо.

Я тоже подумал, что с этим не будет проблем. В Вест Хэме я не играл. Здесь я должен играть, если я буду в нормальной форме. Я должен получать игровую практику. Я буду играть и буду приезжать в гораздо лучшем состоянии в сборную, потому что у меня будет игровой тонус", – сказал Ярмоленко в программе "Вацко Live".

Напомним, после четырех сезонов в Вест Хэме Андрей подписал годовой контракт с Аль-Айном.

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