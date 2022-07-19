"Так, я розумів, що можуть бути питання з національною збірною. Тому я зателефонував головному тренерові. Якби він сказав, що не викликатиме мене – я, звісно, змінив би рішення.

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Національна збірна для мене – пріоритет номер один. Тим більше зараз. Головний тренер сказав, що все буде добре.

Я також подумав, що з цим не буде проблем. У Вест Хемі я не грав. Тут я повинен грати, якщо буду в нормальній формі. Я повинен отримувати ігрову практику. Я гратиму і приїжджатиму в набагато кращому стані у збірну, бо у мене буде ігровий тонус", – сказав Ярмоленко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, після чотирьох сезонів у Вест Хемі Андрій підписав однорічний контракт з Аль-Айном.

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