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Украина U-20 – ЮАР U-20 – 1:1 – видео голов и обзор матча

19 мая 09:38 210 Читати українською
Украина U-20 – ЮАР U-20 – 1:1 – видео голов и обзор матча
Украина U-20 – ПАР U-20 – 1:1 / ФФУ

Сборная Украины U-20 сыграла вничью в товарищеском матче с Южно-Африканской Республикой.

Товарищеский матч

Украина U-20 – ЮАР U-20 – 1:1

Голы: Корниенко, 53 (пен) – Кодисанг, 66

Сборная Украины U-20 сыграла вничью со сверстниками из ЮАР в заключительном матче подготовки к чемпионату мира

В первом тайме подопечные Александра Петракова владели инициативой, но отличиться не смогли. Зато во втором тайме команды обменялись голами. За украинскую команду с пенальти забил Корниенко. Кроме того, при счете 0:0 голкипер Динамо Владислав Кучерук парировал 11-метровый удар.

Этим матчем юношеская сборная Украины завершила подготовку к чемпионату мира-2019, который состоится в Польше с 23 мая по 15 июня. В группе подопечные Петракова сыграют с Нигерией, США и Катаром.

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