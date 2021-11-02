Журналист Игорь Цыганык предполагает, что сборная Украины отойдет от привычных 3-4-3 в заключительном матче отбора ЧМ против Боснии и Герцеговины.

"К сожалению, Миколенко не сможет играть. Думаю, что основным левым защитником в матче против Боснии будет Соболь.

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Вообще, как мне известно, Петраков все таки поменяет свою схему и попытается сыграть 4-3-3. Соболь закроет позицию левого защитника. Дай бог, чтобы у него все было хорошо и никто больше не травмировался", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, украинцам осталось провести только одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии и Герцеговины (16 ноября) команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Перед этим "сине-желтые" проведут спарринг против Болгарии (11 ноября).

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