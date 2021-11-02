Журналіст Ігор Циганик передбачає, що збірна України відійде від звичних 3-4-3 у завершальному матчі відбору ЧС проти Боснії та Герцеговини.

"На жаль, Миколенко не зможе грати. Думаю, що основним лівим захисником у матчі проти Боснії буде Соболь.

"Петраков дуже розумний тренер": Тлумак похвалив наставника збірної України за камбек Маліновського

Взагалі, наскільки мені відомо, що Петраков все ж змінить свою схему і спробує зіграти 4-3-3. Соболь закриє позицію лівого захисника. Дай бог, щоб у нього все було гаразд і ніхто більше не травмувався", – розповів Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії та Герцеговини (16 листопада) команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Перед цим "синьо-жовті" проведуть спаринг проти Болгарії (11 листопада).

Петраков здивував заявкою збірної України на матч життя – велика різниця з Шевченком, 2 ключові ходи