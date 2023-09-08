Грузия проиграла Испании в 5 туре отбора на Евро-2024. Результат матча – в этой новости на "Футбол 24".

Отбор в Евро-2024. Группа А, 5 тур

Грузия – Испания – 1:7

Голы: Чакветадзе, 49 – Мората, 22, 40, 66, Квирквелия, 28 (аг), Ольмо, 38, Вильямс, 68, Ямал, 74

"Фурия Роха" под проливным дождем проводила очередной матч в отборе к Евро-2024. Соперником Испании стала сборная Грузии.

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С середины первого тайма испанцы начали издеваться над хозяевами поля, не оставляя им ни единого шанса провести атаку. Открыл счет во встрече Альваро Мората на 22 минуте. Спустя небольшой промежуток времени нападающий Атлетико имел шанс оформить дубль, но Квирквелия отправил мяч в свои ворота после прострела с фланга. На 38-й минуте Ольмо забил третий гол испанцев, доведя счет до разгромного. Впрочем, вингер получил травму и его заменил Ламин Ямал. Для звезды Барселоны эта встреча была дебютной за национальную сборную Испании. Ламин в возрасте 16 лет и 57 дней стал самым молодым игроком, который сыграл за "Фурию Роху" в официальных матчах.

Точку в первом тайме поставил Мората, который все же забил свой второй мяч. После перерыва грузины смогли провести атаку и первым ударом в створ ворот забить гол в ворота "Фурии Рохи". Неудачно сыграл голкипер Симон, который не сумел зафиксировать мокрый мяч в своих руках.

После пропущенного гола испанцы не сбавляли темп и продолжали давить на ворота грузин. Мората красивым ударом оформил хет-трик. Через две минуты Хосе Гайя отдал классную передачу на Нико Уильямса, а тот легко обыграл защитников и забил шестой гол своей команды. Ламин Ямал тоже не зря появился на поле. Нападающий забил дебютный гол, став самым молодым бомбардиром в составе "Фурии Рохи".

В итоге, сборная Испании одержала блестящую победу. Сейчас подопечные де ла Фуэнте занимают вторую строчку в турнирной таблице группы A, имея в своем активе шесть очков. Испанцы отстают на шесть очков от Шотландии, которая уже в отборе сыграла уже четыре матча. Грузия имеет 4 балла и находится на 4-м месте.

К слову, игроки Шахтера Георгий Гочолейшвили и Иракли Азаров вышли в стартовом составе, но оба футболиста покинули поле во втором тайме, проведя не лучший свой матч.

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