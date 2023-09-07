Отбор к Евро-2024

Дания – Сан-Марино – 4:0

Голы: Хейберг, 26, Меле, 28, Винд, 40, Поульсен, 90+3

Словения – Северная Ирландия – 4:2

Голы: Шпорар, 3, 56, Стоянович, 17, Шешко, 42 – Прайс, 7, Эванс, 53

Сербия – Венгрия – 1:2

Голы: Салай, 10 (аг) – Варга, 34, Орбан, 36

Чехия – Албания – 1:1

Голы: Черны, 58 – Байрами, 66

Польша – Фареры – 2:0

Голы: Левандовски, 73 (пен), 83

Дания легко разобралась с Сан-Марино, закрыв все вопросы еще до перерыва. Сначала пушку разрядил Хейберг, затем два ассиста выполнил Эриксен (пас пяткой на Меле был особенно красивым). Скандинавы набрали 10 очков и поднялись на второе место группы Н. Столько же у Словении, которая в ярком матче сегодня обыграла Северную Ирландию. Шпорар оформил дубль, а у Шешко гол + ассист.

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Венгрия одержала важнейшую победу в Белграде. Сербия забила первой, когда Салай срезал мяч в свои ворота после комбинации Милинковича-Савича, Тадича и Влаховича. Однако гости провели ударную 2-минутку и устроили камбэк. Варга курьезным голом сравнял счет, а Орбан после стандарта вывел Венгрию вперед. Венгры возглавляют группу G с 10 очками. Сербия – вторая (7 пунктов).

Польша имела большие проблемы с Фарерами. "Кадра" перед собственными болельщиками более 70 минут не могла размочить ворота скромного соперника. Помогло пенальти за игру рукой – Левандовски уверенно реализовал его. А затем элегантным ударом оформил дубль. Поляки набрали 6 баллов и поднялись на третье место группы Е, но вопросов к Фернанду Сантушу очень много. Поражение от Молдовы и Чехии, теперь трудности с Фарерами.

В параллельном матче сошлись лидеры польской группы – Чехия принимала Албанию. Хозяева имели большое преимущество, которое в начале второго тайма воплотили в два гола. Судьи отменили оба из-за офсайдов, но если в первом эпизоде действительно было положение вне игры, то второе взятие ворот было легальным, что и подтвердил VAR. Албанцы за весь матч нанесли лишь один удар. Впрочем, этого хватило для гола – Байрами грандиозно пробил издалека. В итоге ничья: Чехия (8 очков) осталась лидером, а Албания (7 очков) второй.