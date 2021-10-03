Босния и Герцеговина потеряла Пьянича и еще двух футболистов на матч с Украиной
Накануне октябрьских поединков квалификации ЧМ-2022 в составе команды Ивайно Петева состоялись вынуждены изменения.
Сразу трое футболистов основного состава сборной Боснии и Герцеговины не примут участие в поединках с Казахстаном и Украиной, сообщает официальный сайт ассоциации балканской страны.
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Так из-за травмы не помогут своей команде полузащитник Барселоны Миралем Пьянич и полузащитник Милана Раде Крунич. Пропустит матчи и защитник ЧФР Матео Сушич.
Наставник боснийской команды был вынужден довызвать защитника Твенте Дарио Думича и полузащитника Страсбур Саньина Прчича.
Напомним, подопечные Ивайло Петева в рамках отбора ЧМ-2022 9-го октября сыграют в гостях с Казахстаном, а 12-го – тоже на выезде, во Львове, с Украиной.
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