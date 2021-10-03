Сразу трое футболистов основного состава сборной Боснии и Герцеговины не примут участие в поединках с Казахстаном и Украиной, сообщает официальный сайт ассоциации балканской страны.

Левченко выделил новую звезду сборной Украины, способную заменить Малиновского и Зинченко

Так из-за травмы не помогут своей команде полузащитник Барселоны Миралем Пьянич и полузащитник Милана Раде Крунич. Пропустит матчи и защитник ЧФР Матео Сушич.

Наставник боснийской команды был вынужден довызвать защитника Твенте Дарио Думича и полузащитника Страсбур Саньина Прчича.

Напомним, подопечные Ивайло Петева в рамках отбора ЧМ-2022 9-го октября сыграют в гостях с Казахстаном, а 12-го – тоже на выезде, во Львове, с Украиной.

"Это выстрел себе в ногу": Петракова критикуют за невызов Малиновского – настоящая цена скандала и кто следующая жертва