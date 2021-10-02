"У сборной Украины впереди ключевые игры. Нам нужно обязательно обыгрывать Финляндию, полностью загонять Боснию дома и на выезде. Больше никаких поблажек и осечек быть не должно. Мы уже пять ничьих сыграли, даже с Чехией умудрились в товарищеском поединке упустить преимущество, поэтому нужны только победы. Если мы проиграем финнам и опустимся ниже их в турнирной таблице, будет непросто. К тому же, у них есть игра в запасе.

Левченко – о Петракове: Тренер не имеет права публично обс*рать своих подопечных

Очень жаль, что кроме Малиновского, не будет еще и Зинченко. Он один из тех игроков, кто важен для сборной. Однако мне нравится, как сейчас прогрессирует Шапаренко в национальной команде. Я рад за него и всегда выделял этого футболиста. Такие игроки должны получать больше времени и пространства.

Будем говорить откровенно, у нас немного изменилась тактика по сравнению с тактикой Шевченко. С другой стороны, Шапаренко и Буяльский, которые до этого выходили, каши не испортили. Я доволен, что у нас есть костяк футболистов, которые неплохо выглядят. Но опять-таки – все упирается в результат. Если мы победим финнов – это будет важный шаг", – сказал Левченко в интервью FanDay.

Напомним, что уже в этом месяце сборная Украины проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 9 октября – против финнов на выезде, а 12 октября – с командой Боснии и Герцеговины дома.

"Это выстрел себе в ногу": Петракова критикуют за невызов Малиновского – настоящая цена скандала и кто следующая жертва