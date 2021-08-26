Украинская ассоциация футбола и 64-летний специалист до сих пор не подписали контракт, утверждает Мeta-ratings.

"Может быть 3 матча, 5 или 55": Петраков признался, на каких условиях возглавил сборную Украины

Юридический вопрос должен быть решен до конца недели, ведь уже 29 августа сборная Украины начнет подготовку к ближайшим матчам. Источник также раскрывает зарплату Петракова – 25-30 тысяч долларов в месяц. Эта сумма значительно меньше, чем та, которую получал Андрей Шевченко.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу