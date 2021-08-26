Українська асоціація футболу та 64-річний фахівець досі не підписали контракт, стверджує Мeta-ratings.

"Може бути 3 матчі, 5 або 55": Петраков зізнався, на яких умовах очолив збірну України

Юридичне питання повинно бути вирішене до кінця тижня, адже вже 29 серпня збірна України розпочне підготовку до найближчих матчів. Джерело також розкриває зарплатню Петракова – 25-30 тисяч доларів в місяць. Ця сума значно менша, ніж та, яку отримував Андрій Шевченко.

Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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