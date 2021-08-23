"У меня был разговор с Андреем Павелко. Он пригласил меня 9 августа поговорить. У нас с ним хорошие доверительные отношения, мы с ним работаем около 6,5 половиной лет.

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Поступило предложение – он попросил помочь. Объяснил мне всю ситуацию. Я сказал, что не боюсь, ситуацию понял и помогу вам. Он мне прямо сказал – может быть 3 матча, может – 5, а может – 55", – сказал Петраков в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, после ухода из сборной Андрея Шевченко в начале августа длительное время основным кандидатом на замену считался Сергей Ребров, которому, однако, не удалось договориться о расторжении контракта с Аль-Айном. Как следствие, исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который будет готовить команду к матчам квалификации на ЧМ-2022.

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