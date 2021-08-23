"У мене була розмова з Андрієм Павелком. Він запросив мене 9 серпня поговорити. У нас з ним хороші довірчі відносини, ми з ним працюємо близько 6,5 половиною років.

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Надійшла пропозиція – він попросив допомогти. Пояснив мені всю ситуацію. Я сказав, що не боюся, ситуацію зрозумів і допоможу вам. Він мені прямо сказав – може бути 3 матчі, може – 5, а може – 55", – сказав Петраков у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, після відходу зі збірної Андрія Шевченка на початку серпня тривалий час основним кандидатом на заміну вважався Сергій Ребров, якому, однак, не вдалося домовитися про розірвання контракту з Аль-Айном. Як наслідок, виконувачем обов'язків головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який готуватиме команду до матчів кваліфікації на ЧС-2022.

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