"До матча я ожидал от нашей сборной только победы. При любом другом результате, шансов на второе место в группе у нас не осталось. Что мы увидели – неярко, но сборная Украины добилась очень важной победы. Лично я хотел, чтобы Петраков прервал ничейную серию с нашей главной командой.

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Сказалось ли отсутствие Малиновского и Зинченко? Считаю, что такие сильные исполнители пригодились бы сборной Украины. Но мы знаем, что Зинченко травмирован, а у Малиновского конфликт с главным тренером. Всегда было и будет в дальнейшем: только главный тренер решает, кто будет играть и тренироваться. Кто там виноват, знают только они. Результат матча в Хельсинки показал, что прав Петраков", – отметил Воробей в интервью Sportarena.

К слову, Украина минимально обыграла Финляндию (2:1) и прервала свою серию ничьих в отборе к ЧМ-2022. "Сине-желтые" набрали 8 очков и улучшили свое положение в группе.

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