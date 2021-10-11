"Мы располагаем больше игроков, чем это было в Казахстане, что дает нам большой выбор вариантов состава. Важно, чтобы завтра мы продемонстрировали хорошую командную игру, и тогда, я надеюсь, возьмем три очка.

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Что касается нашей игры, то нет предела совершенству. Я доволен, потому что сейчас у нас в команде царит слаженность и взаимодействие. Конечно, случаются ошибки, над которыми мы работаем. Однако главное, что мы движемся вперед и от матча к матчу показываем все более качественный футбол. Мы не высчитываем различные варианты в турнирной таблице. Мы сосредоточены на завтрашнем поединке и сделаем все возможное, чтобы победить.

Украина еще ни разу не проигрывала на Арене-Львов? Я знаю о вашем счастливом стадионе. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, нас ждет интересный и трудный матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона", – отметил Петев на передматчевой пресс-конференции.

Напомним, встреча между боснийской и украинской командами состоится уже завтра, 12 октября, во Львове. Начало встречи в 21:45.

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