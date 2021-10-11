"До матчу я очікував від нашої національної збірної лише перемоги. При будь-якому іншому результаті шансів на друге місце в групі у нас не залишилося б. Що ми побачили – неяскраво, але збірна України досягла дуже важливої перемоги. Особисто я хотів, щоб Петраков перервав нічийну серію з нашою головною командою.

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Чи позначилась відсутність Маліновського та Зінченка? Вважаю, що такі сильні виконавці стали б у нагоді збірній України. Але ми знаємо, що Зінченко травмований, а у Маліновського конфлікт з головним тренером. Завжди було і буде надалі: тільки головний тренер вирішує, хто буде грати і тренуватися. Хто там винен, знають тільки вони. Результат матчу в Гельсінкі показав, що правий Петраков", – зазначив Воробей у інтерв'ю Sportarena.

До слова, Україна мінімально обіграла Фінляндію (2:1) та перервала свою серію нічиїх у відборі до ЧС-2022. "Синьо-жовті" набрали 8 очок та покращили своє становище у групі.

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