"В кулуарах УАФ це розповість майже кожен. Ні для кого не секрет, що Андрій Павелко домовляється із Сергієм Реровим. Виникає запитання – що робити з Петраковим? За кулуарною інформацією, Павелко пообіцяв Олександру Петракову посаду головного тренера збірної України U-21 на знак подяки за те, що виручив у минулому році.

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Тоді в Андрія Шевченка був "класний" контракт. Відбірковий цикл триває, але контракт Шевченка невідомо як був прописаний, і незрозуміло яким чином був розірваний. Пішов Шевченко посеред відбіркового циклу, це стало несподіванкою для УАФ. "Хто виручить? Петраков, виручиш? Будь ласка, виручай".

Тому зараз доводиться отак із Петраковим. Мені самому цікаво, як ця ситуація розвернеться з точки зору контракту Руслана Ротаня з УАФ. Відмовлятися від тренера, який створив команду під себе, який лише втретє в історії вивів збірну U-21 на молодіжний чемпіонат Європи? Якщо ти не даш цьому тренеру до кінця відпрацювати з цією командою... На мій погляд, це абсолютний нонсенс.

З іншого боку, не виключаю компромісного варіанту, що Ротаню дозволять суміщати роботу в Олександрії та молодіжній збірній. Чи правильно це? В цивілізованій футбольній країні – ні. У країні, де в тренерські штаби збірних беруть людей не на контракт, а за оголошенням, а тим, хто на контрактах, не виконувати їхні умови, зрізати зарплатню, прикриваючись різними мотивами, чому не варіант? Варіант", – розповів Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, останнім часом з'явилася інформація, що Руслан Ротань стане головним тренером Олександрії. На тренерське крісло національної збірної України сватають Сергія Реброва. Угода Олександра Петракова розрахована до кінця 2022 року.

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