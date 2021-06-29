"Это был эмоциональный матч. Возможно, слишком эмоциональный Я очень горжусь этим достижением. Теперь отпразднуем, даже если у нас мало времени. Я убежден, что мы можем повторить это.

Швейцария выбила Францию с Евро-2020, победив в серии пенальти – Мбаппе стал антигероем "лотереи"

Мы реагировали на каждую критику, на каждую неудачу. А теперь попробуем забыть об этом. С завтрашнего дня мы сконцентрируемся на четвертьфинале", – цитирует Петковича Blick.

Напомним, Швейцария сенсационно выбила Францию ​​с Евро-2020. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Серия послематчевых пенальти закончилась со счетом 5:4, решающий удар не реализовал Килиан Мбаппе. В четвертьфинале Швейцария встретится с Испанией.

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