Харіс Сеферовіч

Вік: 29 років

Позиція: центральний нападник

Клуб: Бенфіка

Transfermarkt: 14 млн євро

Статистика у збірній Швейцарії: 78 матчів, 24 голи

Ну як, задоволені? Євро-2020 вже вдруге догоджає футбольним гурманам, спраглим до карколомних сюжетів і зливи голів. Попередня голеада була зафіксована 23 червня, коли у чотирьох матчах груп E та F наколотили 18 голів. Вчора два локомотиви цих квартетів – Іспанія та Франція – знову доклалися до бомбардування, тільки з різним для себе успіхом. Піренейці в ефектному розміні ударами проскочили Хорватію, а от розхвалені "Ле Бльо" гучно сіли у калюжу.

Франція – Швейцарія – 3:3 (пенальті – 4:5) – відео голів і огляд матчу

Сіли, бо занадто багато дозволили супернику, який на старті другого тайму вже повинен був вести з рахунком 2:0. Сіли, бо, переламавши сценарій на 3:1, знову відпустили гру – аж до нереального камбеку. Сіли, бо перехваленого Кіліана, який провалював турнір, не забивши жодного м’яча, не просто поставили у післяматчеву лотерею, а довірили йому вирішальний удар. Все це так, але швейцарське диво було б неможливим без, зокрема, шикарного дубля Харіса Сеферовіча, який спіймав нереальний кураж.

Він – представник численної діаспори балканських біженців у країні банків, годинників і шоколаду. Але не албанець, як можна було б подумати. У його жилах тече боснійська кров. Першим дорослим клубом Сеферовіча став Грассхоппер. За клуб із Цюриха форвард зіграв лічені матчі – його одразу перекупила Фіорентина. Скаути із Флоренції були під враженнями виступу Харіса зі збірною Швейцарії U-17 на чемпіонаті світу у Нігерії. Там європейська команда здобула золоті медалі.

Проте для Серії А він був ще занадто "зеленим". "Фіалки" регулярно віддавали його в оренду – Ксамакс, Лечче, Новара. За три роки Сеферовіч відіграв у першій команді Фіоре лише трохи більше 10 матчів і забив єдиний гол – у Кубку Італії. Зрештою, у 2013-му на Артеміо Франкі змирилися з тим, що користі від швейцарця не отримають. Вчасно підвернувся Реал Сосьєдад – от йому і впарили свого горе-атаканте менше ніж за три мільйони євро.

Але й у Сан-Себастьяні Сеферовіч не вразив. Попри довіру головного тренера – лише 2 голи за сезон Ла Ліги. Наступні три сезони проминули вже в Айнтрахті. Тут форвард міг занести собі до активу лише перший сезон (10 голів у чемпіонаті, 1 – у Кубку). Далі ж він знову захандрив.

У 2017-му "збитого льотчика" наважилася придбати Бенфіка, щось таке у ньому побачивши, чого не могли розгледіти інші. Знову – повна довіра, максимальне сприяння, але тільки 7 голів. Але це у дебютному сезоні. Бо другий рік на Да Луж став поки що найкращим у кар’єрі Сеферовіча: 23 голи в чемпіонаті, звання найкращого бомбардира + чемпіонський титул.

Він – нестабільний. Схоже, це хронічна проблема. Бо у сезоні 2019/20 результативність вкотре впала ледь не до нуля (5 м’ячів забив у 30 матчах португальської першості, якщо точніше). І ось перед стартом Євро-2020 Сеферовіч знову видає розкішний рік – 22 баночки у чемпіонаті, лише одного забракло, щоб порівнятися із Педру Гонсалвешем, снайпером №1. Якась феноменальна вибірковість.

У лютому минулого року Сеферовіч разом із Бенфікою прилітав до Харкова на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Не забив, а "орли" поступилися (1:2). У матчі-відповіді з’явився на 67-ій хвилині, коли Бенфіка вела і належало дотискати гостей, але все закінчилося феєричними 3:3. Той сезон, варто зауважити, Харіс якраз провалював.

А ось у вересні, коли стартував успішний для нього 2020/21, Сеферовіч гарматним ударом прошив Пятова на Арені Львів. Ціною надзусиль Україні вдалося вирвати перемогу над Швейцарією у першому турі Ліги націй (2:1).

Навіть зараз, по ходу чемпіонату Європи, Харіс чергує успішні матчі із невдалими. Грає мікроциклами. Починав він засухою проти Уельсу та Італії. У третьому турі ефектно відкрив рахунок проти Туреччини, заклавши фундамент впевненої перемоги. А вчора став героєм сенсаційного тріумфу над чемпіонами світу. За логікою, у чвертьфіналі проти Іспанії він не заб’є і навіть мовчатиме у півфіналі, якщо Швейцарія спроможеться на ще одне диво. Не вірите?

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