"Це був емоційний матч. Можливо, занадто емоційний! Я дуже пишаюся цим досягненням. Тепер відсвяткуємо, навіть якщо у нас мало часу. Я переконаний, що ми можемо повторити це.

Швейцарія вибила Францію з Євро-2020, здобувши перемогу в серії пенальті – Мбаппе став антигероєм "лотереї"

Ми реагували на кожну критику, на кожну невдачу. А тепер спробуємо забути про це. З завтрашнього дня ми сконцентруємося на чвертьфіналі", – цитує Петковіча Blick.

Нагадаємо, Швейцарія сенсаційно вибила Францію з Євро-2020. Основний і додатковий час матчу завершився з рахунком 3:3. Серія післяматчевих пенальті закінчилася з рахунком 5:4, вирішальний удар не реалізував Кіліан Мбаппе. У чвертьфіналі Швейцарія зустрінеться з Іспанією.

Герой дня: передбачуваний Харіс Сеферовіч відправив додому Мбаппе і збірну піжонів, карав Україну, але не Шахтар