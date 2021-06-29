После феерической перестрелки между сборными Хорватии и Испании болельщики желали продолжения праздника во втором матче дня. Вывеска была громкой – Франция встречалась со Швейцарией. Фаворит встречи казался очевидным, но проблемы в позиционном наступлении "Ле Блё" и кадровые потери чемпионов мира оставляли надежду на сенсацию.

Дидье Дешам из-за травм лишился обеих своих левых фулбэков, поэтому на поединок против "нати" пришлось подготовить что-то особенное. Тренерский штаб французов остановился на варианте с переходом на схему 3-4-3 – место в тройке защитников занял Лангле, Павар и Рабьо играли по всей бровке в качестве латералей, а Гризманн расположился под парой форвардов (Бензема и Мбаппе). Владимир Петкович, в свою очередь, выставил тот же старт, что и в матче против Турции.

Первый тайм шокировал фанатов сборной Франции. "Галльские петухи" практически сразу раскрыли свой план на игру – мяч доставляли на левый фланг, откуда шёл прострел или подача. Это вылилось в ряд угловых без обострения уже на старте встречи, но наиболее опасный эпизод был связан с открыванием Рабьо на левом краю штрафной и его кроссом на Бензема. Быть бы голу, если бы Зоммер кончиками пальцами не снял мяч с траектории замыкания. Кроме того, Адриен сам пробивал метров с 25-ти на 29-й минуте – мяч прошёл рядом с правой стойкой.

В целом же, футбол французов выглядел безыдейно, стерильно и катастрофически неэффективно. Всего 53% владения, отставание по количеству передач на чужой трети, хаотичная и одновременно шаблонная система продвижения мяча – именно это продемонстрировали чемпионы мира. Что хуже всего, они уже с 15-й минуты "горели" в счёте: Цубер подхватил отскок перед штрафной, ворвался на левый край и исполнил мягкую подачу на Сеферовича – Харис же, выиграв единоборство у Лангле, головой отправил мяч в левый нижний угол! 0:1!

Швейцария вообще не уступала "Ле Блё", с первых же минут отвечая атакой на атаку и стандартом на стандарт. Ничего острее гола Сеферовича подопечные Владимира Петковича до перерыва так и не создали, но "нати" значительно убедительнее выглядели в розыгрыше мяча, часто раскатывая красивые комбинации с проникающими передачами. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при счёте 0:1 и при подавляющем преимуществе альпийцев в структуре игры.

Еще перед завершением первого тайма Дидье Дешам перешёл на четверку защитников, а в раздевалке он сменил лишнего Лангле на Комана. Стало очевидно, что французы собираются ускорить игру на флангах, но уже на 53-й минуте они могли пропустить второй гол – это Цубер ворвался на левый край штрафной и получил по ногам от Павара! Арбитр пересмотрел видеоповтор и назначил пенальти, а Родригес с "точки" пробил в левый нижний угол. Льорис, однако, парировал!

Разъяренные и окрыленные французы сразу пошли вперёд, едва не сравняв уже на 55-й минуте в результате открывания Мбаппе на левом углу штрафной. Килиан получил пас от Погба и закрутил мяч под дальнюю штангу – чуть неточно! Впрочем, уже через две минуты "черепашка" таки стал причастным к голу, воспользовавшись мини-паникой швейцарцев перед штрафной и исполнив проникающую передачу на Бензема. Карим, красиво подработав мяч себе на ход, легко переиграл Зоммера – 1:1!

"Нати" колыхнуло, а Франция тут же воспользовалась растерянностью соперника. Уже на 59-й минуте чемпионы мира вышли вперёд: шикарная комбинация на левом краю штрафной между Команом, Мбаппе и Гризманном завершилась подачей Антуана с левой на правую штангу и замыканием Бензема с метра – 2:1!

Швейцария, однако, не сдалась. Команда довольно быстро пришла в себя и несколько раз опасно огрызнулась: так, на 67-й минуте Видмер пробивал мимо дальней штанги после подачи Шакири со стандарта (пусть и из офсайда), а на 72-й неплохой прорыв по левому флангу с прострелом удался Цуберу – французы перехватили его передачу.

Владимир Петкович на 73-й решил освежить атаку Гаврановичем и Мбабу, но уже через два минуты Франция шокировала альпийцев третьим голом. Им отличился Погба, который получил мяч в метрах 25-ти от ворот и шедеврально закрутил его в правую девятку. 3:1!

Казалось, что это конец, но у швейцарцев было своё мнение. Уже на 81-й минуте "нати" возродили интригу во встрече благодаря точному навесу Мбабу с правого фланга на линию вратарской, где Сеферович продавил Варана и классно пробил головой – 3:2! На 85-й же свежий Гавранович мог и сравнять счёт, получив прострельную передачу из глубины на левый край штрафной и протолкнув мяч мимо Льориса, однако взятие ворот отменили из-за явного офсайда. Встревоженный Владимир Петкович сразу же добавил к атаке Мехмеди, а Дидье Дешам усилил опорную зону, сняв Гризманна ради Сиссоко.

Казалось, что Швецария уже не спасётся. Не бывает столько камбэков в один день в плей-офф на Евро. Впрочем, "нати" не просто верили в чудо, но и создали его на 90-й минуте: Погба ошибся в центре поля, а Джака сразу отдал точную передачу в район штрафной на Гаврановича – Марио же убрал Кимпембе и мощно пробил в левый нижний угол. 3:3!. Правда, в компенсированное время Коман мог похоронить альпийцев выстрелом с левого края штрафной, однако за Зоммера вступилась перекладина!

В конце концов, матч перешел в овертайм, в котором французов сразу же постигла неудача – травму получил Бензема. Вместо него вышел Жиру. В первой 15-ти минутке Оливье остался незаметным, а вот его партнёры создали два момента для победы: Павар на 96-й минуте стрелял метров с 10-ти под перекладину (сейв Зоммера), а Коман на 98-й пробивал с левого края штрафной (попал во внешнюю сторону сетки) – впрочем, швейцарцы огрызнулись двумя ударами Мехмеди. Один из них прошел в створ после стандарта, однако особых проблем для Льориса этот момент не представлял. В целом же, матч оставался равным.

Во втором экстра-тайме Швейцария уже откровенно сушила игру. Франция же не покидала надежд вырвать победу, упустив несколько голевых моментов: так, Жиру дважды пробивал из центра штрафной (с правой и головой), но первую попытку заблокировал Мбаппе, а при следующем ударе Зоммер поймал мяч – Мбаппе же стрелял с дистанции мимо дальнего угла и "мазал" с левого края штрафной с минимальной дистанции. В конце концов, свисток арбитра перевёл матч в серию пенальти. Первую на Евро-2020.

Девять из десяти пенальтистов уверенно переиграли голкиперов. Последний удар предстояло нанести Мбаппе – промах означал бы вылет Франции. Килиан не "промазал", попав в створ, но Зоммер парировал, оформив выход Швейцарии в четвертьфинал!